Некоторые откровения представителей Intel позволяют сформировать полную картину о планах компании только после изучения отчётной документации, опубликованной на сайте компании. Во время квартальной конференции редкие упоминания о первых 7-нм продуктах собственного производства имели отношение только к центральным процессорам. Руководство Intel предполагает, что до конца 2023 года сперва появятся 7-нм клиентские процессоры, а затем будут выпущены серверные модели.

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Источник изображения: Intel

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Годовой отчёт по форме 10-K упоминает собственные 7-нм продукты компании только в процессорном сегменте. Ещё не так давно представители компании открыто заявляли, что первым 7-нм изделием марки станут ускорители вычислений Ponte Vecchio, которые должны были появиться в конце текущего года, а в 2022 году эстафету должны были подхватить 7-нм серверные процессоры. В связи с задержкой в освоении 7-нм техпроцесса риторика Intel изменилась. Теперь в контексте выпуска 7-нм процессоров собственными силами упоминаются только центральные, а сроки их появления привязаны к 2023 году. Это не означает, к слову, что 7-нм продукты марки Intel не появятся раньше, просто их будут выпускать сторонние производители.