Давно известно, что первым серийным 7-нм продуктом Intel станет ускоритель вычислений Ponte Vecchio, он будет представлен в конце 2021 года, а первые 7-нм центральные процессоры в серверном сегменте появятся уже в 2022 году. На страницах ресурса EXPreview появилось тезисное изложение доклада, с которым представители китайского подразделения Intel недавно выступили перед партнёрами в этом регионе.

реклама

Источник изображения: Intel, EXPreview

реклама

Мелькает среди иллюстраций и знаменитый слайд, который предвосхищал новость о намерениях Intel выпустить в 2020 году 10-нм процессоры Jasper Lake. Аннотации на китайском гласят, что объёмы производства 10-нм продуктов наращиваются уверенными темпами, поднимается уровень выхода годной продукции, готовятся к появлению на рынке новинки 2020 года.

В отношении 7-нм техпроцесса сообщается, что первый его представитель по-прежнему запланирован к выходу на конец 2021 года, а в 2022 году будет выпущен полный спектр 7-нм продуктов. Кроме того, после перехода на 7-нм технологию ритмичность перехода на новую литографическую ступень вернётся к двухгодичному циклу, как и было обещано руководством компании.