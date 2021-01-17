Россиянин разогнал Radeon RX 6800 до 2.6 ГГц на балконе
Ещё в конце рабочей недели российский энтузиаст Traktor начал демонстрировать успехи в разгоне видеокарты Radeon RX 6800 марки Gigabyte с использованием воздушного охлаждения на балконе. Подобная специфика эксперимента была обусловлена двумя факторами. С одной стороны, каждый оверклокер стремится выжать из видеокарты максимум возможного. С другой стороны, видеокарта была одолжена у товарища, а потому вернуть её нужно было в целости и сохранности без следов модификации штатной системы охлаждения.
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На первом этапе Traktor так увлёкся разгоном системы на балконе, что чуть не пропустил опасный момент воздействия снегопада на компоненты, размещённые «на улице». Частоты видеокарты удалось поднять до 2600/17200 МГц. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X разгонялся под водоблоком, подключенным к так называемому «чиллеру», что и позволило в отдельных тестах поднять его частоту до 5100 МГц.
Когда флагман семейства Vermeer уступил место шестиядерному Ryzen 5 5600X, то частота последнего поднялась до 5275 МГц. Видеокарта осталась прежней, в тесте с символичным для условий предыдущего эксперимента названием 3DMark Ice Storm Extreme россиянин смог занять первое место в абсолютном зачёте с результатом 319 439 баллов. Аналогичная позиция занята в SPECviewperf 12 CATIA с результатом 309,19 кадра в секунду. Кроме того, автор эксперимента претендует на первое место в 3DMark Sky Diver после модерации уже опубликованных другими оверклокерами результатов.
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