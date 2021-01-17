Связка GeForce RTX 3090 и Ryzen 9 5950X обновила мировой рекорд 3DMark Vantage Extreme
Эксперимент энтузиаста Chispy из Пуэрто-Рико доказал, что комбинация флагманской видеокарты NVIDIA и старшего процессора AMD Ryzen семейства Vermeer всё чаще гарантирует успех в отдельных видах тестовых приложений. Новый мировой рекорд 3DMark Vantage Extreme соответствует 106 727 баллам, он получен на сочетании GeForce RTX 3090 и AMD Ryzen 9 5950X.
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Центральный процессор охлаждался системой фазового перехода, он смог сохранить работоспособность на частоте 5150 МГц при активности 16 ядер и 16 потоков. Видеокарта GeForce RTX 3090, как утверждается, была разогнана до 2220/21520 МГц при условии жидкостного охлаждения. Температура в покое была отрицательной, что подразумевает использование так называемого «чиллера».
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