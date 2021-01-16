Раджа Кодури (Raja Koduri) давно покинул AMD, где он возглавлял графическое подразделение компании, чтобы заняться определением направления развития архитектур Intel, включая графические. На днях он довольно неожиданно для руководителя подобного уровня признался в симпатиях к конкурирующей компании, поделившись со страниц Twitter фотографией эталонной версии Radeon RX 6800, которую ему прислали из Канады с прежнего места работы.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Несомненно, видеокарту Раджа Кодури будет использовать по прямому назначению в своей домашней системе. В условиях дефицита видеокарт злоупотребление бывшим служебным положением становится нормой и предметом своего рода гордости. В целом, Кодури не прочь публично придаться ностальгии по времени работы в AMD. Ранее он, например, публиковал фотографии футболки с корпоративной символикой ATI, обнаруженной в доме своей матери в Индии.