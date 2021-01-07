AMD FX-8320 на частоте 8189 МГц занял пятое место в модельном зачёте
В арсенале достижений процессоров AMD FX-8320 есть разгон до 8553 МГц, выполненный нашим соотечественником, но это не значит, что все остальные оверклокеры оставили попытки его превзойти. Американец Bones на этой неделе добрался до пятого места в модельном зачёте с результатом разгона AMD FX-8320 до 8189 МГц.
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Процессор охлаждался жидким азотом, на указанной частоте он сохранил активность двух ядер и двух потоков.
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Как утверждает автор эксперимента, у конкретного экземпляра FX-8320 повреждён контроллер памяти, поэтому с DDR3 он работает только в одноканальном режиме. Выжать большее из этого экземпляра процессора оверклокер уже не надеется, но рассчитывает найти новые компоненты для дальнейших экспериментов, которые помогут ему продвинуться дальше.
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