Векторный эскиз Radeon RX 6900 XT теперь обзавёлся изображением системы охлаждения
Когда в сентябре все ждали выхода видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 30, художники фантазировали на тему дизайна их систем охлаждения в исполнении Founders Edition, поэтому любительские рендеры появлялись с завидным постоянством. Несостоявшиеся покупатели Radeon RX 6900 XT начали воспроизводить двумерные векторные изображения печатной платы от безысходности, но в своём творчестве пошли от сложного к простому.
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Теперь художник-энтузиаст на страницах Reddit демонстрирует изображение эталонной видеокарты Radeon RX 6900 XT в векторном формате, но печатная плата теперь прикрыта кожухом системы охлаждения с тремя вентиляторами. Автор эскиза самостоятельно его воспроизвёл, используя официальные фотографии. Возможно, подобная деятельность должна возыметь такой же эффект, как и ритуал шамана, пытающегося вызвать дождь во время засухи.
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