Когда в сентябре все ждали выхода видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 30, художники фантазировали на тему дизайна их систем охлаждения в исполнении Founders Edition, поэтому любительские рендеры появлялись с завидным постоянством. Несостоявшиеся покупатели Radeon RX 6900 XT начали воспроизводить двумерные векторные изображения печатной платы от безысходности, но в своём творчестве пошли от сложного к простому.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Источник изображения: Imgur, PaulAtre1des

реклама

Теперь художник-энтузиаст на страницах Reddit демонстрирует изображение эталонной видеокарты Radeon RX 6900 XT в векторном формате, но печатная плата теперь прикрыта кожухом системы охлаждения с тремя вентиляторами. Автор эскиза самостоятельно его воспроизвёл, используя официальные фотографии. Возможно, подобная деятельность должна возыметь такой же эффект, как и ритуал шамана, пытающегося вызвать дождь во время засухи.