Энтузиаст нарисовал себе Radeon RX 6900 XT в векторном формате
На страницах ресурса Reddit один из потенциальных покупателей Radeon RX 6900 XT, которому видеокарта не досталась, опубликовал созданный им в Adobe Illustrator эскиз печатной платы. Исходный файл имеет расширение SVG и векторный формат, но на публику автор выставляет лишь PNG-версию. Для просмотра увеличенного изображения нужно нажать на картинку.
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По словам автора этого шедевра эпохи позднего дефицита, на создание эскиза у него ушло полтора или два десятка часов. Азарт по мере продвижения работы начал угасать, но останавливаться на половине пути он не захотел, детально воспроизведя внешность эталонной печатной платы Radeon RX 6900 XT из базы данных TechPowerUp. До сих пор единомышленники по жанру визуализации в основном уделяли внимание внешности видеокарт, оснащённых системой охлаждения, поскольку изображение печатной платы интересует более узкий круг зрителей и требует более сложной проработки.
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