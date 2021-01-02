Чипсеты Intel Z590, B560 и H510 попадут в первую волну анонса
Использованный ресурсом VideoCardz информационный повод о публикации логотипов первых чипсетов Intel серии 500 показался добровольным помощникам нашей редакции настолько малозначительным, что дожил до сегодняшнего утра.
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Между тем, исходная публикация позволяет судить, что линейка чипсетов на первых порах будет состоять из Intel Z590, B560 и H510. Они даже могут быть представлены в этом месяце, но поскольку появления процессоров Rocket Lake-S придётся ждать до марта, актуальность покупки соответствующих материнских плат сохранится только для сторонников идеи поэтапной модернизации системы – процессоры семейства Comet Lake-S в новых материнских платах тоже смогут работать. Уже во втором полугодии будут представлены процессоры Alder Lake-S в исполнении LGA 1700, для них потребуются новые материнские платы на базе чипсетов Intel серии 600, как можно предположить.
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