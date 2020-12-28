Gigabyte обеспечит поддержку процессоров Intel Rocket Lake-S для плат на основе чипсетов Intel H470 и Z490
Для наших постоянных читателей не являются секретом намерения Biostar и ASRock предложить поддержку грядущих процессоров Intel Rocket Lake-S для материнских плат на основе наборов логики Intel Z490 и H470, а также более экзотического Intel W480, который призван поддерживать процессоры Xeon в исполнении LGA 1200.
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Теперь японские блогеры сообщают о наличии аналогичных намерений у компании Gigabyte, одновременно реализующей свои платы под маркой AORUS. Если поддержкой Rocket Lake платами на основе набора логики Intel Z490 вряд ли кого-то можно удивить, ведь это флагман текущей линейки, то для обладателей плат Gigabyte на основе более доступного чипсета Intel H470 эта новость станет приятным сюрпризом. Для обеспечения совместимости с новыми процессорами достаточно будет обновить BIOS материнской платы.
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