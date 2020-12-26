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В преддверии скорого анонса настольных процессоров Intel 11-го поколения, известных компьютерной общественности под кодовым именем Rocket Lake-S, производители начинают просветительскую деятельность среди широкой публики, делясь информацией о совместимости будущих CPU с материнскими платами, уже представленными на рынке, а «первопроходцами» в данном направлении стали компании Biostar и ASRock, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на известного энтузиаста momomo_us.

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По данным источника, Biostar разместила на одной из своих страниц в социальных сетях красочный рекламный плакат, сообщающий о поддержке новых процессоров Intel 11-го поколения материнскими платами на основе набора системной логики Z490, принадлежащими к серии Racing.

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Специалисты ASRock решили не тратить своё время на баннеры, просто выпустив новую версию BIOS, которая приносит поддержку CPU Intel 11-го поколения для ряда системных плат на базе чипсетов Z490, W480 и H470.

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Источник изображений: Twitter, momomo_us

Согласно имеющимся данным, официальный анонс настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S может состояться уже в начале января в рамках международного мероприятия CES 2021, а вот их появления на прилавках магазинов стоит ожидать не ранее февраля-марта. Предполагается, что вместе с новыми CPU будут представлены и материнские платы, основанные на чипсетах 500-й серии, которые поступят в продажу практически сразу после анонса.