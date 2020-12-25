MediaTek впервые удалось стать крупнейшим поставщиком процессоров для смартфонов
На этой неделе агентство Counterpoint Research заявило о важных для рынка мобильных процессоров изменениях. Тайваньской компании MediaTek в третьем квартале этого года впервые удалось стать крупнейшим поставщиком процессоров для смартфонов с долей рынка в 31%. Ближайший конкурент и долговременный лидер в лице Qualcomm вынужден был отступить на второе место с 29% рынка.
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По словам авторов исследования, американского разработчика подвела концентрация на более дорогих ценовых нишах, тогда как MediaTek активно продвигал свою продукцию в среднем ценовом диапазоне. Регионы с большой абонентской базой и низким среднедушевым доходом бизнесу MediaTek в условиях пандемии тоже оказали заметную поддержку.
Qualcomm может похвастать лидирующими позициями в сегменте процессоров для смартфонов с поддержкой сетей 5G. Компания занимает 39% этого рынка, а он продолжает активно расти. В третьем квартале 17% проданных во всём мире смартфонов были готовы к работе в сетях 5G. В текущем квартале доля 5G-аппаратов среди новых смартфонов должна увеличиться до 33%. Не исключено, что это поможет Qualcomm вернуть себе лидерство на глобальном рынке по итогам года.
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Проблемы Huawei хоть и способствовали перестановке сил на рынке процессоров для смартфонов, в третьем квартале ещё не заставили китайского гиганта сдать свои позиции, которые соответствуют 12% рынка. Дело в том, что Huawei усиленно запасался процессорами HiSilicon впрок до того, как их производство с середины сентября было запрещено американскими санкциями. Это и позволило Huawei удержать рыночные позиции в минувшем квартале.
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