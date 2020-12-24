В начале декабря компания AMD отметила, что её генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) обошла главу конкурирующей NVIDIA в рейтинге самых выдающихся деловых людей года по версии Fortune. Само деловое издание к концу года проанализировало, какие компании наиболее часто попадали в различные тематические рейтинги, и в активе NVIDIA оказалось шесть номинаций против пяти у AMD.

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Источник изображения: Fortune

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NVIDIA удалось угодить на 22-ю позицию в рейтинг 50 компаний, определяющих будущее, она также оказалась четвёртой в списке компаний, меняющих мир. В списке 500 крупнейших компаний мира AMD оказалась ниже NVIDIA, обе попали в список самых положительно оцениваемых компаний.

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Источник изображения: Fortune

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В силу гендерной принадлежности основатель NVIDIA не смог составить конкуренцию главе AMD в списке самых влиятельных женщин, зато возглавляемая им компания оказалась на 27-й строчке в сотне самых привлекательных для соискателей, а AMD в него вообще не попала.