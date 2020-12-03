Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лиза Су обошла главу NVIDIA в рейтинге лучших деловых людей года по версии Fortune

Но до Илона Маска далеко обоим.
+
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - ты не поверишь цене
Подьехала RTX3060 Ti MSI GAMING X TRIO
RTX3060 Ti Gigabyte EAGLE в Регарде
RTX 3060 Ti MSI VENTUS 2X OC в Регарде

Присуждать генеральному директору AMD Лизе Су (Lisa Su) очередные звания и вручать отраслевые премии стало хорошей традицией, и организаторы стараются не нарушать её даже в этот непростой год. Авторитетное издание Fortune включило Лизу Су в список выдающихся деловых людей 2020 года, разместив её на второй позиции следом за Илоном Маском (Elon Musk).

реклама

анонсы и реклама
RTX3060 Ti Gigabyte Gaming OC в Регарде
RTX3060 Ti GamingPro OC в Регарде
3060 Ti - уже в XPERT.RU
RTX 3060 Ti MSI TWIN FAN OC в Регарде
RTX 3060 Ti Palit Dual в продаже
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Источник изображения: Fortune

реклама

Основателю Tesla и SpaceX удалось довести капитализацию первой из компаний до рекордной суммы, а разработки второй позволили отправить на орбиту Земли астронавтов без привлечения российской техники впервые с 2011 года. К заслугам Лизы Су авторы рейтинга относят преимущественно динамику финансовых показателей компании AMD, а также решение о покупке Xilinx за $35 млрд.

На третьем месте расположился основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang). По мнению авторов рейтинга, компании на протяжении 27 лет своего существования удаётся поставлять самые быстрые игровые процессоры на рынке. В этом году акции NVIDIA оказались дороже ценных бумаг Intel, что позволило найти необходимые для покупки ARM финансовые ресурсы. Сделку ещё предстоит одобрить, на этой неделе глава ARM заявил, что процесс займёт все шестнадцать месяцев.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia tesla лиза су илон маск spacex дженсен хуанг
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Лиза Су обошла главу NVIDIA в рейтинге лучших деловых людей года по версии Fortune
+
Термопаста ProArtist W15 комплектуется трафаретом для равномерного нанесения
+
Выход Ryzen 5000 помог MindFactory продать рекордное количество процессоров
2
AMD укрепила позиции в статистике процессоров Steam почти до 27%
4
AMD напомнила, что Лиза Су выступит на виртуальной выставке CES в середине января
+
Глава Intel приписывает процессорам Alder Lake существенный прирост быстродействия по сравнению с Tiger Lake
30

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 34
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Муки установки Windows 10 и возвращение на Windows 7 на старых компьютерах на Core 2 Duo
52
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
60
5 причин, по которым я надолго отложу апгрейд с Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000
37
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
19
10 самых захватывающих игр жанра экшен последних 10 лет
26
Техобслуживание ПК на Ryzen 5 3600X - чистка, замена термопасты, последующий разгон и тестирование
37
Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
13
Как я стал блогером компьютерной тематики и сколько на этом зарабатываю
31
Личное знакомство с Edifier R2700 третьей версии
29
Тестирование четырех поколений процессоров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
5

Сейчас обсуждают

Артур Эмирян
09:30
Ты просто не знаешь и не слышал, как играет Микролаб про2! (как пример)
Личное знакомство с Edifier R2700 третьей версии
Каа
09:29
Онлайн нет нормальных вообще.
Чак Норрис пригласил фанатов World of Tanks принять участие в новогоднем событии
Bojack Horseman
09:29
"Выход игры Medal of Honor: Above and Beyond уже не за горами, он запланирован на 1 декабря" Даже не то что не за горами, а прям совсем уже позавчера)))
Новый трейлер Medal of Honor: Above and Beyond
Geometer
09:27
анкер саундкоре +. как модный ширпотреб, потрясет широтой частотного диапазона, отсутствием искажений, неадекватной размерам громкостью и возможностью подключать звук по шнурку. стерео. если любите ка...
Личное знакомство с Edifier R2700 третьей версии
Артем Киселев
09:22
"Внимательно изучайте оригинальную конфигурацию на сайте производителя и сверяйте её с купленным товаром сразу же" Как-то эта фраза меня озадачила - не припомню, чтобы кто-то из производителей заявлял...
Известные производители SSD замечены в массовой подмене контроллеров и памяти – Tomshardware
i love smallvill
09:21
хорошая карточка
Российские цены на видеокарты GeForce RTX 3060 Ti оказались ненамного выше рекомендованных NVIDIA
Tqer
09:16
дай-ка я тоже тебе минус влеплю.
Выход Ryzen 5000 помог MindFactory продать рекордное количество процессоров
tenzor
09:15
а какая игра не гавно? слышал то же про каждую игру, наверное
Чак Норрис пригласил фанатов World of Tanks принять участие в новогоднем событии
tenzor
09:12
не самая плохая старость, некоторые просто смотрят на ёлочку, и она им нравится
Чак Норрис пригласил фанатов World of Tanks принять участие в новогоднем событии
toottaa
09:12
Это аля мобильный гейминг , сундучок в карточной игре по стоимости топовой трипл А игры на PC , самое дурацкое , что кто-то это покупает и поддерживает лохотрон
Чак Норрис пригласил фанатов World of Tanks принять участие в новогоднем событии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем