Лиза Су обошла главу NVIDIA в рейтинге лучших деловых людей года по версии Fortune
Присуждать генеральному директору AMD Лизе Су (Lisa Su) очередные звания и вручать отраслевые премии стало хорошей традицией, и организаторы стараются не нарушать её даже в этот непростой год. Авторитетное издание Fortune включило Лизу Су в список выдающихся деловых людей 2020 года, разместив её на второй позиции следом за Илоном Маском (Elon Musk).
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Основателю Tesla и SpaceX удалось довести капитализацию первой из компаний до рекордной суммы, а разработки второй позволили отправить на орбиту Земли астронавтов без привлечения российской техники впервые с 2011 года. К заслугам Лизы Су авторы рейтинга относят преимущественно динамику финансовых показателей компании AMD, а также решение о покупке Xilinx за $35 млрд.
На третьем месте расположился основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang). По мнению авторов рейтинга, компании на протяжении 27 лет своего существования удаётся поставлять самые быстрые игровые процессоры на рынке. В этом году акции NVIDIA оказались дороже ценных бумаг Intel, что позволило найти необходимые для покупки ARM финансовые ресурсы. Сделку ещё предстоит одобрить, на этой неделе глава ARM заявил, что процесс займёт все шестнадцать месяцев.
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