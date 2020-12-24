AMD уже не скрывает намерений представить мобильные процессоры с архитектурой Zen 3 в следующем квартале, поэтому неофициальные источники активно обсуждают их возможные характеристики. Японский блогер Komachi Ensaka сделал пояснение, согласно которому процессоры серии Lucienne будут относиться к семейству Ryzen 5000U.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

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Если быть точнее, упоминаются две модели: Ryzen 7 5700U и Ryzen 5 5500U. Судя по всему, их уровень энергопотребления не превысит 15 Вт, а вычислительные ядра сохранят архитектуру Zen 2 в отличие от родственных Cezanne, которые перейдут на Zen 3. Графика в обоих случаях будет использовать архитектуру Vega 7. Зато 7-нм технология производства будет присуща всем представителям семейства Ryzen 5000 в мобильном сегменте.