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Партнёрские версии Radeon RX 6800 XT стоят более ста тысяч рублей

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Когда AMD официально представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 эталонного дизайна, она снабдила их рекомендованными рублёвыми ценниками. За старшую надлежало брать с покупателя 59 990 рублей, а за младшую – не более 53 590 рублей. К концу ноября эти видеокарты появились в российской рознице, но на рекомендации AMD никто из продавцов не оглядывался. Наценка достигала 30%, а в случае с видеокартами собственного дизайна в исполнении партнёров AMD она оказалась ещё выше.

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Источник изображения: Ситилинк

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Об этом позволяет судить появление видеокарты Radeon RX 6800 XT в исполнении MSI в одном из российских интернет-магазинов.

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Источник изображения: Ситилинк

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Изделие серии GAMING X Trio оценивается в 101 500 рублей, на момент подготовки новости к публикации оно было доступно к заказу в 124 магазинах сети столичного региона. Сроки доставки в другие регионы РФ можно уточнить на сайте интернет-магазина.

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Теги

видеокарты msi rdna 2 radeon rx 6800 xt
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Катерина Стец
10:36
Ситилинк года полтора уже как попух с ценообразованием. Самый дорогой магазин сейчас + отвратительное обслуживание + проблемы с гарантийными обязательствами. А как хорошо начинали в свое время...
Партнёрские версии Radeon RX 6800 XT стоят более ста тысяч рублей
Кирилл Кузьмин
10:35
Ну да ну да, невозможно. Сразу видно что вы этих картьчкек в руках не держали. Я вот на своей 2070s в 2к с лучами играю на почти максималках, а тут в комментариях говорят, что оказывается так нельзя.
Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
peppery
10:34
Да пусть этот Ситилинк в аду горит. Надо себя максимально не уважать, чтобы что-то там купить.
Партнёрские версии Radeon RX 6800 XT стоят более ста тысяч рублей
Сергей Попов
10:34
не вижу проблем заказывать из за границы. налог есть - но если вещь стоит в 2 раза дороже тут - то налог выходит копейки. я себе купил на ньюегге rx 6800, вышло дешевле 45 т.р с налогами и доставкой.
Партнёрские версии Radeon RX 6800 XT стоят более ста тысяч рублей
Андрей Круль
10:33
Если есть шаг - должен быть след (с)
Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
Кирилл Кузьмин
10:32
Он просто бредни пишет. 2070s в 2к тянет киберпанк почти на максималках с лучами. Сам сейчас прохожу.
Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
Кирилл Кузьмин
10:30
"Более смазана с длсс и без" - в фонд золотых бредней просто.
Отказался от Cyberpunk 2077 и вернул деньги – печальный опыт владельца GeForce RTX 2070 Super
Кирилл Кузьмин
10:28
Похоже что проц. Попробуй снизить процессорозависимые настройки.
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