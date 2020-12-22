Когда AMD официально представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 эталонного дизайна, она снабдила их рекомендованными рублёвыми ценниками. За старшую надлежало брать с покупателя 59 990 рублей, а за младшую – не более 53 590 рублей. К концу ноября эти видеокарты появились в российской рознице, но на рекомендации AMD никто из продавцов не оглядывался. Наценка достигала 30%, а в случае с видеокартами собственного дизайна в исполнении партнёров AMD она оказалась ещё выше.

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Источник изображения: Ситилинк

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Об этом позволяет судить появление видеокарты Radeon RX 6800 XT в исполнении MSI в одном из российских интернет-магазинов.

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Источник изображения: Ситилинк

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Изделие серии GAMING X Trio оценивается в 101 500 рублей, на момент подготовки новости к публикации оно было доступно к заказу в 124 магазинах сети столичного региона. Сроки доставки в другие регионы РФ можно уточнить на сайте интернет-магазина.