Поскольку судьба-злодейка завтра повергнет новостную ленту в пучину творчества одних только блогеров, имеет смысл поделиться официально полученной информацией с вечера: представленные сегодня окончательно видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 получили рекомендованные AMD цены в рублёвом выражении.

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Источник изображения: AMD

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За старшую видеокарту, Radeon RX 6800 XT, сердобольный продавец сможет взять с покупателя не более 59 990 рублей, а младшую видеокарту – Radeon RX 6800, надлежит продавать по цене 53 590 рублей. Не факт, конечно, что к этим рекомендациям в условиях наметившегося дефицита кто-то будет прислушиваться…