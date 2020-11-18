Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 обрели рублёвые ценники

Чисто гипотетические величины, оторванные от реальности.
29
RTX 3070 подешевела на порядок
Ryzen 9 5950X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде
Ryzen 9 5900X для сборки компа в Регарде

Поскольку судьба-злодейка завтра повергнет новостную ленту в пучину творчества одних только блогеров, имеет смысл поделиться официально полученной информацией с вечера: представленные сегодня окончательно видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 получили рекомендованные AMD цены в рублёвом выражении.

реклама

анонсы и реклама
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Упала цена 2070S ASUS Gaming
7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Обвал цен на RTX 2070 SUPER
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru
RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Источник изображения: AMD

реклама

За старшую видеокарту, Radeon RX 6800 XT, сердобольный продавец сможет взять с покупателя не более 59 990 рублей, а младшую видеокарту – Radeon RX 6800, надлежит продавать по цене 53 590 рублей. Не факт, конечно, что к этим рекомендациям в условиях наметившегося дефицита кто-то будет прислушиваться…

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd видеокарты rdna 2 radeon rx 6800 xt radeon rx 6800
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 обрели рублёвые ценники
29
Описание Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 уже присутствует на сайте XFX
3
TSMC освоит выпуск 5-нм центральных процессоров Intel к 2022 году
5
Американцы ночуют у входа в магазин ради возможности купить AMD Radeon RX 6800 XT
125
Финансовое положение китайского полупроводникового конгломерата Tsinghua пошатнулось
1
Квартет GeForce RTX 3090 добрался до пятого места в абсолютном рейтинге GPUPI 1B
2

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 950
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 30
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 89
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 101
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ850-M-V2L
11 ноября 2020 84
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor 850W Gold
14 ноября 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 эффективных способов прокачать старый ПК в 2020 году
50
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
101
Разоблачаем блогеров, публикующих фейковые и недостоверные тесты комплектующих на Youtube
135
SSD против HDD и RamDisk, и почему Windows 7 лучше Windows 10. Дополнение
32
Разгон компьютеров неактуален, а тестирования бесполезны – мнение на основе личного опыта
100
Тестирую мой новый Ryzen 3600X на раскрытие видеокарты Radeon RX 5700
49
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5600 XT
13
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 4, заключительная
18
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
13
Подробное тестирование и анализ настроек игры Shadow of the Tomb Raider
28

Сейчас обсуждают

Listoman
17:57
А толку от игры не на минималках? Игра же не меняется)
Видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 обрели рублёвые ценники
DarkShaman
17:56
Как бы 6800 (XT) ну ни как не оправдывает ту цену что за нее просят ((
Видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 обрели рублёвые ценники
VRoman
17:56
Да, с приходом Байдена в президенты СССР возродится на континенте северной Америки. Будет называться USC = United States of Communists. Местные "демократы" любят социализм.
Американцы ночуют у входа в магазин ради возможности купить AMD Radeon RX 6800 XT
Вадим Пионер
17:56
Лучики, лучики , а толку от этих лучиков?!
Видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 обрели рублёвые ценники
Святополк Хохлокост
17:56
Демонстрирует в чем? Ты приложения где под него возьмешь, ебанько? Или он уделывает 6-ядерники через эмулятор x86? Еще что спизданешь?
Самый быстрый мобильный процессор Apple M1 оказался медленнее AMD Ryzen на 68% в тесте Cinebench R23
peppery
17:55
А куда ты съезжать-то начал, чучело?
Первый тест Radeon RX 6800 XT в играх опубликовала GIGABYTE
Exel Benchmark
17:55
Хорошее оправдание. Только этот 6 ядер ник от амд давит на горло интеловским 8 ядерникам. Слейся петушара со своей подпаленой сракой)
Первый тест Radeon RX 6800 XT в играх опубликовала GIGABYTE
daimos
17:54
Что ты несешь, еще глупее?! Причем здесь твои +10к, какое отношение имеет к посту выше?! И ваще непонятно про память, к чему это, когда перед глазами уже тесты. Порой некоторые настолько тупорылы в св...
Видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 обрели рублёвые ценники
Semyonkol
17:54
маленький тут ты, поставки радеонов еще меньше, чем у нвидии, ты не купишь нормально карту, если ее даже в старт продаж нет
Первый тест Radeon RX 6800 XT в играх опубликовала GIGABYTE
Listoman
17:54
Неплохо, но только отбиток будет экономить 50$ за тотальный просос в лучиках. И как же аккуратно обзорщики обходят включение dlss, сразу видно рекламные обзоры)
Видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 обрели рублёвые ценники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем