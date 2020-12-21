Двухпроцессорная видеокарта Radeon Pro Duo отличилась в 3DMark05
Двухпроцессорная видеокарта – сам по себе большая редкость, а уж эксперименты с разгоном подобных комплектующих предпринимаются исключительно редко. Тем интереснее взглянуть на результат греческого энтузиаста OGS, которого ему удалось добиться в 3DMark05 при помощи Radeon Pro Duo – редкого графического адаптера, сочетающего два процессора Fiji с памятью типа HBM.
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Судя по иллюстрации и описанию условий эксперимента, видеокарта сохранила штатную систему охлаждения, частота обоих графических процессоров осталась равна 1 ГГц, а вот память HBM в конфигурации 2 х 4 Гбайт удалось разогнать до 550 МГц. В помощь видеокарте был придан центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X, который под жидким азотом смог разогнаться до 6.1 ГГц при восьми активных ядрах и восьми потоках. Этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место в 3DMark05 среди конфигураций с двумя графическими процессорами и результатом 95 031 балл.
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