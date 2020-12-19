Впервые в истории рубеж в 100 тысяч баллов 3DMark05 был преодолён пару дней назад, но автор того эксперимента использовал сочетание процессора AMD Ryzen 9 5950X и видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, а у последней в этом году появился более производительный преемник в лице GeForce RTX 3090. Если первая вчерашняя попытка восстановить справедливость успехом не увенчалась, то к вечеру пятницы греческий энтузиаст OGS опубликовал результат в 100 344 балла, полученный с использованием GeForce RTX 3090.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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По словам автора рекорда, видеокарта ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix OC Edition довольствовалась штатной системой воздушного охлаждения и работала на частотах 1980/19504 МГц, а вот центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X был разогнан при помощи жидкого азота до 6100 МГц.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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На этой частоте он сохранил активность половины ядер и потоков, но подобные уступки характерны и для других экспериментов в 3DMark05, которые мы наблюдали на уходящей неделе. Данный результат стал лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт, а заодно он возглавил абсолютный рейтинг.