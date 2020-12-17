Шведский энтузиаст Rauf сегодня опроверг стереотип о том, что поднять верхнюю планку быстродействия в зрелых тестовых приложениях помогает только переход на более современные видеокарты. Рубеж в 100 000 баллов в 3DMark05 он преодолел впервые в истории, используя видеокарту GeForce RTX 2080 Ti и центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X.

реклама

анонсы и реклама Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник изображения: HWBot, Rauf

реклама

Если видеокарту GeForce RTX 2080 Ti марки GALAX в ходе эксперимента удалось разогнать до частот 2100/16000 МГц с использованием воздушной системы охлаждения, то центральный процессор Ryzen 9 5950X штурмовал частоту 6050 МГц уже под жидким азотом. Из шестнадцати ядер активность сохраняли только восемь, таким же было и количество активных потоков. Полученный в 3DMark05 результат 100 267 баллов является новым абсолютным мировым рекордом.