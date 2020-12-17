AMD Ryzen 9 5950X помог преодолеть рубеж 100 000 баллов в 3DMark05
Шведский энтузиаст Rauf сегодня опроверг стереотип о том, что поднять верхнюю планку быстродействия в зрелых тестовых приложениях помогает только переход на более современные видеокарты. Рубеж в 100 000 баллов в 3DMark05 он преодолел впервые в истории, используя видеокарту GeForce RTX 2080 Ti и центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X.
реклама
реклама
Если видеокарту GeForce RTX 2080 Ti марки GALAX в ходе эксперимента удалось разогнать до частот 2100/16000 МГц с использованием воздушной системы охлаждения, то центральный процессор Ryzen 9 5950X штурмовал частоту 6050 МГц уже под жидким азотом. Из шестнадцати ядер активность сохраняли только восемь, таким же было и количество активных потоков. Полученный в 3DMark05 результат 100 267 баллов является новым абсолютным мировым рекордом.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила