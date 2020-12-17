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AMD Ryzen 9 5950X помог преодолеть рубеж 100 000 баллов в 3DMark05

Но для этого ему пришлось пойти на сотрудничество с GeForce RTX 2080 Ti.
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Шведский энтузиаст Rauf сегодня опроверг стереотип о том, что поднять верхнюю планку быстродействия в зрелых тестовых приложениях помогает только переход на более современные видеокарты. Рубеж в 100 000 баллов в 3DMark05 он преодолел впервые в истории, используя видеокарту GeForce RTX 2080 Ti и центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

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Если видеокарту GeForce RTX 2080 Ti марки GALAX в ходе эксперимента удалось разогнать до частот 2100/16000 МГц с использованием воздушной системы охлаждения, то центральный процессор Ryzen 9 5950X штурмовал частоту 6050 МГц уже под жидким азотом. Из шестнадцати ядер активность сохраняли только восемь, таким же было и количество активных потоков. Полученный в 3DMark05 результат 100 267 баллов является новым абсолютным мировым рекордом.

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Теги

amd экстремальный разгон geforce rtx 2080 ti ryzen 9 5950x
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Сейчас обсуждают

warmuza
14:59
Классика: - У меня есть 14 тыщ, куплю вот этот процессор! И за 7 тыщ мамку к нему! - Нет, ты лошара! Брать надо вот этот процессор за 25 и за 12 мамку к нему! Всё остальное бессмысленно!
Официальный документ Intel гласит, что Comet Lake - всё
Bojack Horseman
14:57
А можно ли было их купить по факту? Потому что на тему той партии видюх за 40000 в ДНС в народе ходит вот такой прикол: https://t.me/KartavKanal/6427
Цена видеокарт GeForce RTX 3070 в России опустилась ниже GeForce RTX 3060 Ti
Сергей Vorvort
14:51
Лох это тот, кто купил карту за 100 - 120К и не может поиграть на полных ультра... )
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Chipekwe
14:51
по идее все R5/R7/R9 3000 должны быть сняты с производства в пользу 5000.
6-ядерный Ryzen 5 5600X опережает 8-ядерный Ryzen 7 3700X в ряде игр — тест Jarrod'sTech
Каа
14:50
Дык это было ясно с первых тестов 6800XT это конкурент 3060Ti, ибо с такими лучами это приобретение для какого-то узкого круга задач, ну или цена должна быть соответствующей.
GeForce RTX 3080 почти в два раза быстрее Radeon RX 6800 XT в Quake II RTX — тест PC Gamer
peppery
14:49
Ты бы историю подучил. x64 - это разработка АМД.
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
ibulletproof
14:49
Без NFC не надо.
Xiaomi Redmi 9 Power представлен официально – Snapdragon 662, стереодинамики и АКБ на 6000 мА*ч
Владимир Калашников
14:48
Вот тоже кст кажется хорошей покупкой этот 3800хт, когда цены на него упадут конечно, потому что все таки ядер побольше и вскоре новые игры окончательно будут пилиться под новые консоли, а там 8/16
6-ядерный Ryzen 5 5600X опережает 8-ядерный Ryzen 7 3700X в ряде игр — тест Jarrod'sTech
Bojack Horseman
14:44
ты первый день тут? Какой, пилять, еще один клон? Этот поносовский одновременно с зелотом появился еще в 1-ой волне местных блогеров, и с тех пор они дружно топят этот сайт.
Цена видеокарт GeForce RTX 3070 в России опустилась ниже GeForce RTX 3060 Ti
peppery
14:44
Интелу-то? Окей.
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
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