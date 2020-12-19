Новости о подготовке Microsoft собственных процессоров вызвали снижение курса акций Intel
Следует понимать, что вчерашнее заявление представителей Microsoft по поводу намерений разрабатывать собственные процессоры с ARM-совместимой архитектурой в большей степени касалось серверного сегмента, где корпорация заинтересована в создании «заказных» компонентов для своей облачной инфраструктуры. Портативные компьютеры Surface существенной доли на рынке ПК не занимают, поэтому их переход на ARM-совместимые процессоры Microsoft собственной разработки вряд ли приведёт к серьёзной перестановке сил в этом сегменте.
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Акции Intel на эти новости отреагировали достаточно болезненно, поскольку компания до сих пор обслуживает значительную часть серверного рынка. Котировки опустились на 6,3%, отбросив акции Intel на позиции конца ноября.
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Снижение акций AMD тоже наблюдалось, но оно не достигло и одного процента, поскольку процессоры EPYC ещё не достигли такого распространения на серверном рынке, чтобы существенно пострадать из-за решения Microsoft перейти на собственные процессоры. К слову, в отличие от Apple, которая в своих ПК полностью откажется от использования процессоров Intel в последующие два года, Microsoft планирует продолжить использование готовых процессоров сторонней разработки в сочетании со своими собственными.
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