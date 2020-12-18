Австрийская компания Noctua, доводящая до совершенства своё мастерство «долго запрягать», прототип лишённого вентиляторов процессорного радиатора показала ещё в июне 2019 года, но с тех пор постоянно переносила дату анонса серийного продукта, способного справиться с бесшумным охлаждением процессора Intel Core i9-9900K, который на момент демонстрации первого образца был флагманом в настольной линейке этого производителя.

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Источник изображения: FanlessTech

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Ранний прототип был не только громоздким в габаритном выражении, но и весил 1500 г. Удалось ли уменьшить массу серийного варианта, мы скоро узнаем, поскольку сайту FanlessTech удаётся оправдать собственное название, опубликовав изображения серийной версии этого процессорного радиатора. Пока что можно судить, что прямоугольные отверстия в пластинах радиатора выглядят иначе и размещены ближе друг к другу, чем у прототипа 2019 года. Первоисточник утверждает, что серийное производство бесшумного процессорного кулера Noctua вот-вот начнётся.