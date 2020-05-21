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Noctua не забросила идею выпуска пассивного процессорного радиатора

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В прошлом году на Computex 2019 компания Noctua демонстрировала прототип пассивного процессорного кулера, который обходился без вентиляторов, справляясь с охлаждением процессора Intel Core i9-9900K абсолютно бесшумно. Платить за такую роскошь пришлось нескромной массой радиатора – он весил полтора килограмма. Как отмечает ресурс Overclock3D, австрийский производитель систем охлаждения не отказался от идеи выпуска такого процессорного радиатора.

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Источник изображения: Overclock3D

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Нельзя исключать, что серийная версия радиатора будет выглядеть иначе, но инженеры Noctua отдают приоритет эффективности охлаждения, а не эффектной внешности. Как отмечает источник, серийный вариант изделия должен быть представлен либо в конце этого года, либо в начале следующего. Его возможная цена тоже не уточняется, но продукция Noctua редко может похвастать доступным ценником.

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охлаждение процессора noctua пассивное охлаждение
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Noctua не забросила идею выпуска пассивного процессорного радиатора
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