Noctua не забросила идею выпуска пассивного процессорного радиатора
В прошлом году на Computex 2019 компания Noctua демонстрировала прототип пассивного процессорного кулера, который обходился без вентиляторов, справляясь с охлаждением процессора Intel Core i9-9900K абсолютно бесшумно. Платить за такую роскошь пришлось нескромной массой радиатора – он весил полтора килограмма. Как отмечает ресурс Overclock3D, австрийский производитель систем охлаждения не отказался от идеи выпуска такого процессорного радиатора.
рекламаНельзя исключать, что серийная версия радиатора будет выглядеть иначе, но инженеры Noctua отдают приоритет эффективности охлаждения, а не эффектной внешности. Как отмечает источник, серийный вариант изделия должен быть представлен либо в конце этого года, либо в начале следующего. Его возможная цена тоже не уточняется, но продукция Noctua редко может похвастать доступным ценником.
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