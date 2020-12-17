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Пространственная компоновка Foveros больше подходит для процессоров с низким энергопотреблением

В серверном сегменте могут возникнуть проблемы с теплоотводом.
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Компания Intel уже обкатала пространственную компоновку Foveros на 10-нм мобильных процессорах Lakefield, которая в небольшом корпусе размерами 12 х 12 х 1 мм позволила разместить до пяти слоёв и несколько различных кристаллов. Её же компания рассчитывает использовать при создании высокопроизводительных процессоров, применяемых в составе ускорителей Ponte Vecchio для суперкомпьютерного сегмента. Выступление Чарли Демерджяна (Charlie Demerjian) на конференции Susquehanna позволяет понять, что если для чипов с умеренным энергопотреблением Foveros ещё подойдёт, то в сегменте производительных решений её применение будет менее уместным.

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Источник изображения: Intel

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Причины такого скепсиса вполне объяснимы – скорее всего, высокий уровень тепловыделения вызовет проблемы с отводом тепла в многослойном «бутерброде» из разнородных кристаллов. Тем не менее, соответствующее инженерное решение уже принято, и Ponte Vecchio вряд ли откажется от компоновки Foveros. Опять же, в прочих производительных продуктах Intel от её использования может воздержаться, ориентируясь на соответствующий опыт.

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intel soc lakefield foveros ponte vecchio
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Lem Brather
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10:29
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Jaster
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10:26
если только так, дымящаяся пятая точка ))
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Slow Mo
10:24
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Ты дурной? Не понимаешь, что эти тесты - дешёвый эксельный фейк? Резон комментировать бред?
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Kopcheniy
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Это к Intel вопрос, зачем они их в Rocket решили засунуть. Причем в грядущих Alder Lake этих типов инструкций уже не будет.
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timon55
10:21
Вот описание. https://catalog.onliner.by/notebook/acer/nxgvzer004 и самое главное меня бесят эти широкие рамки. Их есть 2 разрешения. (1920 x 1080) и (1366х768)
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