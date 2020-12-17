Компания Intel уже обкатала пространственную компоновку Foveros на 10-нм мобильных процессорах Lakefield, которая в небольшом корпусе размерами 12 х 12 х 1 мм позволила разместить до пяти слоёв и несколько различных кристаллов. Её же компания рассчитывает использовать при создании высокопроизводительных процессоров, применяемых в составе ускорителей Ponte Vecchio для суперкомпьютерного сегмента. Выступление Чарли Демерджяна (Charlie Demerjian) на конференции Susquehanna позволяет понять, что если для чипов с умеренным энергопотреблением Foveros ещё подойдёт, то в сегменте производительных решений её применение будет менее уместным.

реклама

анонсы и реклама Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Источник изображения: Intel

реклама

Причины такого скепсиса вполне объяснимы – скорее всего, высокий уровень тепловыделения вызовет проблемы с отводом тепла в многослойном «бутерброде» из разнородных кристаллов. Тем не менее, соответствующее инженерное решение уже принято, и Ponte Vecchio вряд ли откажется от компоновки Foveros. Опять же, в прочих производительных продуктах Intel от её использования может воздержаться, ориентируясь на соответствующий опыт.