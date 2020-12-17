Пространственная компоновка Foveros больше подходит для процессоров с низким энергопотреблением
Компания Intel уже обкатала пространственную компоновку Foveros на 10-нм мобильных процессорах Lakefield, которая в небольшом корпусе размерами 12 х 12 х 1 мм позволила разместить до пяти слоёв и несколько различных кристаллов. Её же компания рассчитывает использовать при создании высокопроизводительных процессоров, применяемых в составе ускорителей Ponte Vecchio для суперкомпьютерного сегмента. Выступление Чарли Демерджяна (Charlie Demerjian) на конференции Susquehanna позволяет понять, что если для чипов с умеренным энергопотреблением Foveros ещё подойдёт, то в сегменте производительных решений её применение будет менее уместным.
реклама
реклама
Причины такого скепсиса вполне объяснимы – скорее всего, высокий уровень тепловыделения вызовет проблемы с отводом тепла в многослойном «бутерброде» из разнородных кристаллов. Тем не менее, соответствующее инженерное решение уже принято, и Ponte Vecchio вряд ли откажется от компоновки Foveros. Опять же, в прочих производительных продуктах Intel от её использования может воздержаться, ориентируясь на соответствующий опыт.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила