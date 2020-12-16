Разного рода открытые источники уже пестрят результатами тестирования ноутбуков на базе 7-нм гибридных процессоров AMD Cezanne, которые принесут в мобильный сегмент архитектуру Zen 3, хотя и сохранят при этом встроенную графику поколения Vega. На страницах ресурса GitHub, который используется для совместной работы над программным обеспечением с открытым исходным кодом, представителем AMD были размещены упоминания о начале работы над внедрением поддержки процессоров Cezanne.

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Источник изображения: GitHub

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Судя по лаконичному описанию, процессоры Cezanne продолжат предлагаться в конструктивном исполнении Socket FP6, применяемом в ноутбуках. Их предшественники поколения Renoir имеют аналогичное конструктивное исполнение. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) недавно дала понять, что до анонса первых мобильных процессоров с архитектурой Zen 3 осталось не так много времени. Январь компания традиционно использует для подобных дебютов.