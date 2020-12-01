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Лиза Су пообещала представить мобильные процессоры с архитектурой Zen 3 в скором времени

До того, как выйдут серверные EPYC поколения Milan.
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Перевод отраслевых конференций в онлайн-формат из-за пандемии несколько упростил участие в них руководителей крупных корпораций, поскольку им теперь не нужно физически перемещаться ради присутствия на мероприятии, а достаточно лишь найти свободное время для общения по видеосвязи. На конференции Credit Suisse в этом формате смогла выступить генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su).

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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Она практически «с порога» заявила об успехе процессоров с архитектурой Zen 3 в настольном сегменте, и добавила, что вскоре к ним присоединятся мобильные и серверные сородичи. Судя по последовательности перечисления, в начале первого квартала выйдут процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3 для ноутбуков, а серверные процессоры EPYC поколения Milan будут представлены чуть позже. В своих дальнейших комментариях Лиза Су подчеркнула, что мобильная платформа AMD перейдёт на архитектуру Zen 3 именно в 2021 году.

Одновременно глава AMD сообщила, что в 2021 году компания представит несколько новых настольных платформ. По всей видимости, на подобное разнообразие позволяет рассчитывать готовящийся анонс не только процессоров Ryzen Threadripper нового поколения, но и гибридных процессоров AMD новых семейств.

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