Снабжать смартфоны Honor мобильными процессорами будет MediaTek
Как известно, в этом квартале компания Huawei Technologies продала бизнес по производству смартфонов Honor консорциумы из более чем сорока своих партнёров, рассчитывая тем самым вывести его из-под удара американских санкций. Как отмечает издание DigiTimes, тайваньская компания MediaTek рассчитывает начать поставки 5G-чипов для смартфонов Honor в наступающем 2021 году.
реклама
реклама
Qualcomm получила разрешение на поставки Huawei чипов, поддерживающих работу в сетях 4G, но на решения для сетей 5G эта лицензия не распространяется. По всей видимости, основным партнёром Honor станет именно MediaTek, поскольку доля 4G-смартфонов будет неуклонно сокращаться, и делать на них основную ставку новый игрок рынка просто не станет. С другой стороны, ничто не мешает Qualcomm наладить сотрудничество с Honor, поскольку административно эта торговая марка не будет иметь никакого отношения к Huawei, страдающей от американских санкций.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила