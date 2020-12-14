Как известно, в этом квартале компания Huawei Technologies продала бизнес по производству смартфонов Honor консорциумы из более чем сорока своих партнёров, рассчитывая тем самым вывести его из-под удара американских санкций. Как отмечает издание DigiTimes, тайваньская компания MediaTek рассчитывает начать поставки 5G-чипов для смартфонов Honor в наступающем 2021 году.

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Источник изображения: MediaTek

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Qualcomm получила разрешение на поставки Huawei чипов, поддерживающих работу в сетях 4G, но на решения для сетей 5G эта лицензия не распространяется. По всей видимости, основным партнёром Honor станет именно MediaTek, поскольку доля 4G-смартфонов будет неуклонно сокращаться, и делать на них основную ставку новый игрок рынка просто не станет. С другой стороны, ничто не мешает Qualcomm наладить сотрудничество с Honor, поскольку административно эта торговая марка не будет иметь никакого отношения к Huawei, страдающей от американских санкций.