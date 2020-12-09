GeForce RTX 3090 помогла обновить абсолютный мировой рекорд 3DMark Vantage Performance
Греческий энтузиаст OGS в очередной раз взялся за экстремальный разгон видеокарты GeForce RTX 3090 марки ASUS. При помощи жидкого азота ему удалось поднять частоты до 2655/22400 МГц, а центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X работал на частоте 5850 МГц, используя аналогичный способ охлаждения. В тесте 3DMark Vantage Performance система данной конфигурации набрала 164 729 баллов – это лучший результат в абсолютном рейтинге.
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Основой стенда служила материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на основе набора логики AMD X570.
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Напомним, что GeForce RTX 3090 уже покоряла частоту графического процессора 2.8 ГГц, даже в тандеме с аналогичной видеокартой, но тогда речь шла о тестировании в GPUPI 1B, а более близкие к графическому применению тестовые приложения обычно выдерживают более низкие частоты видеочипа.
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