К 2023 году Intel действительно задумается о выпуске центральных процессоров на стороне
Строго говоря, стенограмма выступления генерального директора Intel Роберта Суона (Robert Swan) на телеконференции Credit Suisse заслуживала более подробного изучения, чем удалось сделать на прошедшей неделе, поэтому выходные предоставляют нам шанс вернуться к рубрике «недосказанное».
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Рассуждая о необходимости взвешенно подходить к выбору места производства конкретных кристаллов, глава Intel обмолвился, что к 2023-2024 годам актуальность обретёт вопрос выпуска центральных процессоров силами сторонних подрядчиков. Напомним, что до сих пор компания старалась выпускать центральные процессоры исключительно самостоятельно, а те 20% продукции в денежном выражении, что производили подрядчики, относились к другим категориям.
Эти слова Суона перекликаются с недавними слухами тайваньского происхождения, согласно которым уже в 2022 году TSMC начнёт выпускать для Intel по 5-нм технологии центральные процессоры класса Core i3. Роберт Суон в своих высказываниях не был настолько прямолинейным, да и привлечение подрядчиков он рассматривает применительно к отдельным компонентам, что при многокристальной компоновке не позволяет признать, что выпуск процессоров целиком поручен подрядчику.
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