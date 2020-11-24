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В 2022 году TSMC будет выпускать для Intel процессоры класса Core i3 по 5-нм технологии

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Уже не раз звучали предположения, что привлечение производственных мощностей TSMC со стороны Intel не ограничится выпуском 7-нм и 6-нм компонентов, но и будет продолжено в рамках 5-нм техпроцесса. Тайваньский ресурс TechNews уточняет, что речь пойдёт о заказах на производство центральных процессоров класса Core i3, которые TSMC начнёт выполнять в 2022 году.

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Источник изображения: TechNews

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Надо сказать, что до сих пор Intel если и доверяла TSMC выпуск центральных процессоров, то речь шла о продуктах совместной разработки с китайскими партнёрами, которые оснащались встроенными 3G-модемами. Планировалось, что по 7-нм и 6-нм технологии TSMC будет выпускать для Intel графические процессоры и их отдельные компоненты. Получается, что в рамках 5-нм технологии, если слухи оправдаются, Intel доверит TSMC самое дорогое – выпуск центральных процессоров потребительского класса.

Этот же источник отмечает, что Qualcomm после опыта по углублению сотрудничества с Samsung сможет разместить на конвейере TSMC заказы на выпуск процессоров серии Snapdragon 895 по 4-нм технологии в 2022 году. Вернётся к TSMC и компания NVIDIA, по мнению первоисточника, которая от сотрудничества с Samsung в текущем году получила не самые приятные впечатления.

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Теги

intel nvidia samsung литографическое производство полупроводники tsmc qualcomm
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Сейчас обсуждают

Сергей Григорьев
08:20
Ну теперь нас ожидает дефицит и оверпрайс на годы! Спасибо тебе, двигатель прогресса, Intel!
В 2022 году TSMC будет выпускать для Intel процессоры класса Core i3 по 5-нм технологии
Serb2000
08:19
Друг ни за кого не топлю, но выбрал Х из-за комьюнити в первую очередь. Есть ПК норм, ONE X, сейчас Series X. По ценам: на 3 года взял Game Pass Ultimate - 6 000 р.(Это и коробка и ПК игры + gold там ...
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Эдуард Кузнецов
08:19
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AMDie
08:19
Интел все... Apple отказалась от их услуг, консоли под АМД, серверный рынок АМД так же потихоньку захватывает, похоже мы стали свидетелями заката, Нокия передает привет
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nonses84
08:15
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Goginator
08:14
тайваньцы это этнические китайцы
В 2022 году TSMC будет выпускать для Intel процессоры класса Core i3 по 5-нм технологии
Goginator
08:14
а для каких задач тебе будет не хватать 3600 в 2022 году ?
В 2022 году TSMC будет выпускать для Intel процессоры класса Core i3 по 5-нм технологии
Эдуард Кузнецов
08:13
Интел рекламой АМД подрабатывает, видать совсем дела не гуд.
Intel уличила AMD в использовании алгоритмов, приводящих к снижению производительности мобильных APU
omoikane
08:11
Я шутил, а оказалось правдой? :D
В 2022 году TSMC будет выпускать для Intel процессоры класса Core i3 по 5-нм технологии
diaaablo
08:10
Паренёк из деревни, осилил только заголовок и то задом наперёд.
Intel уличила AMD в использовании алгоритмов, приводящих к снижению производительности мобильных APU
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