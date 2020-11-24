Уже не раз звучали предположения, что привлечение производственных мощностей TSMC со стороны Intel не ограничится выпуском 7-нм и 6-нм компонентов, но и будет продолжено в рамках 5-нм техпроцесса. Тайваньский ресурс TechNews уточняет, что речь пойдёт о заказах на производство центральных процессоров класса Core i3, которые TSMC начнёт выполнять в 2022 году.

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Источник изображения: TechNews

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Надо сказать, что до сих пор Intel если и доверяла TSMC выпуск центральных процессоров, то речь шла о продуктах совместной разработки с китайскими партнёрами, которые оснащались встроенными 3G-модемами. Планировалось, что по 7-нм и 6-нм технологии TSMC будет выпускать для Intel графические процессоры и их отдельные компоненты. Получается, что в рамках 5-нм технологии, если слухи оправдаются, Intel доверит TSMC самое дорогое – выпуск центральных процессоров потребительского класса.

Этот же источник отмечает, что Qualcomm после опыта по углублению сотрудничества с Samsung сможет разместить на конвейере TSMC заказы на выпуск процессоров серии Snapdragon 895 по 4-нм технологии в 2022 году. Вернётся к TSMC и компания NVIDIA, по мнению первоисточника, которая от сотрудничества с Samsung в текущем году получила не самые приятные впечатления.