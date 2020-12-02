Новая версия GeForce RTX 3090 марки ASUS ограничилась единственным вентилятором
Некоторые партнёры NVIDIA решили успокоить тех потребителей, которые были огорчены габаритными размерами эталонной версии GeForce RTX 3090. Компания ASUS, если верить японским источникам, в этом смысле даже немного перестаралась, предложив видеокарту серии TURBO с единственным вентилятором тангенциального типа в составе системы охлаждения.
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Рецепт изготовления такой видеокарты, которая занимает пространство не более чем двух слотов расширения, остался классическим: нагретый воздух выбрасывается за пределы системного блока через прорези в задней панели, а компактные на фоне аналогов габаритные размеры компенсируются активным использованием меди в составе системы охлаждения. Для облегчения поступления воздуха в район вентилятора на «внутренней грани» кожуха системы охлаждения предусмотрены наклонные прорези.
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Частота графического процессора видеокарты может автоматически повышаться до 1725 МГц, плата несёт на борту привычные 24 Гбайт памяти типа GDDR6X и 10496 ядер CUDA. Габаритные размеры видеокарты не превышают 113 х 268 х 39 мм, на задней панели можно найти три выхода DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1. К блоку питания рекомендованной мощностью 750 Вт новинка подключается посредством двух стандартных восьмиконтакных разъёмов.
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