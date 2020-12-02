Некоторые партнёры NVIDIA решили успокоить тех потребителей, которые были огорчены габаритными размерами эталонной версии GeForce RTX 3090. Компания ASUS, если верить японским источникам, в этом смысле даже немного перестаралась, предложив видеокарту серии TURBO с единственным вентилятором тангенциального типа в составе системы охлаждения.

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Источник изображения: Hermitage Akihabara

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Рецепт изготовления такой видеокарты, которая занимает пространство не более чем двух слотов расширения, остался классическим: нагретый воздух выбрасывается за пределы системного блока через прорези в задней панели, а компактные на фоне аналогов габаритные размеры компенсируются активным использованием меди в составе системы охлаждения. Для облегчения поступления воздуха в район вентилятора на «внутренней грани» кожуха системы охлаждения предусмотрены наклонные прорези.

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Источник изображения: Hermitage Akihabara

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Частота графического процессора видеокарты может автоматически повышаться до 1725 МГц, плата несёт на борту привычные 24 Гбайт памяти типа GDDR6X и 10496 ядер CUDA. Габаритные размеры видеокарты не превышают 113 х 268 х 39 мм, на задней панели можно найти три выхода DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1. К блоку питания рекомендованной мощностью 750 Вт новинка подключается посредством двух стандартных восьмиконтакных разъёмов.