Intel не откажется от освоения 5-нм и 3-нм техпроцессов
Разнообразить повестку дня среды смог генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan), который накануне принял участие в телеконференции Credit Suisse, на которой обсуждал планы компании в сфере литографии.
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Глава Intel заявил, что компания располагает твёрдыми планами по выпуску продуктов для серверного и клиентского сегментов на период с 2020 по 2022 год включительно, но 2023 год она выделяет с точки зрения своей ответственности за выпуск 7-нм изделий собственной разработки. Если станет в очередной раз понятно, что предложить клиентам 7-нм изделия к 2023 году Intel не сможет, то компания без колебаний обратится за помощью к сторонним исполнителям.
При этом Intel не собирается отказываться от самостоятельного освоения ни 7-нм, ни 5-нм, ни 3-нм техпроцессов, как отметил Роберт Суон. Компания будет двигаться вперёд в освоении новых литографических технологий, оставаясь вертикально интегрированным разработчиком, который располагает собственным производственным потенциалом.
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