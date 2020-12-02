К 2023 году TSMC наладит выпуск изделий Apple по улучшенной версии 3-нм техпроцесса
Предыдущий материал удачно усилит крики о технологической пропасти, разделяющей компании Intel и TSMC. Напомним, что к 2023 году Intel рассчитывает наладить поставки приличного ассортимента 7-нм продукции, среди которой надеется увидеть и самостоятельно выпускаемые компоненты.
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Издание DigiTimes своим платным подписчикам предлагает новость о намерениях TSMC в 2023 году освоить серийный выпуск продукции по улучшенной версии 3-нм технологии. Первым клиентом на этом технологическом этапе должна почти традиционно стать компания Apple. Напомним, что недавно TSMC отчиталась о завершении строительства корпусов для нового предприятия, которое займётся выпуском 3-нм продукции во второй половине 2022 года. Соответственно, улучшенная версия 3-нм техпроцесса будет освоена TSMC максимум через год после этого момента.
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