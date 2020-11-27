Уходящий год с демографической точки зрения запомнится скорбной статистикой жертв пандемии, но о появлении на свет семимиллиардного жителя нашей планеты впервые начали говорить ещё в 2011 году. В интервью ресурсу VentureBeat основатель NVIDIA по-новому преподнёс свой излюбленный тезис о том, что каждый рождающийся сейчас ребёнок в будущем станет геймером.

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Источник изображения: NVIDIA

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Численность игровой аудитории глава NVIDIA сейчас оценивает в миллиард человек, но он убеждён, что со временем она увеличится не только до семи, но и до восьми миллиардов человек. Конечно, для этого население планеты должно увеличиться до сопоставимого количества, а противники компьютерных игр должны будут либо остаться в меньшинстве, либо покинут этот мир.

Игровые консоли основатель NVIDIA не считает конкурентами ПК, поскольку последние позволяют выполнять гораздо больше разнообразных задач. При этом он считает важным преимуществом появление в этом году нового поколения игровых консолей – благодаря этому факту разработчики активнее начинают использовать трассировку лучей и задумываться о повышении зрелищности игр в целом.

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Развитие систем искусственного интеллекта глава компании тоже считает важным условием рыночного успеха продукции NVIDIA. Если раньше компьютер был нужен человеку, который разрабатывал программное обеспечение, то теперь компьютерные компоненты нужны и программным комплексам, которые разрабатывают ПО при минимальном вмешательстве человека. Это значит, что NVIDIA сможет продавать больше компонентов, а компьютеры будут находить всё новые сферы применения.