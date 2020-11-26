Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

SanDisk – всё: с первого января наименование компании изменится

Western Digital наступает по всем фронтам.
5
Ryzen 5 5600X в Регарде
Лютая RTX 3080 за 109 000р - смотри что за зверь
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU

Основанная в 1988 году компания SanDisk в 2016 году перешла под контроль Western Digital Corporation, в результате чего последняя смогла выпустить на рынок несколько семейств твердотельных накопителей под своей маркой. Карты памяти и USB-накопители при этом продолжали выпускаться под маркой SanDisk, но если верить сайту TechPowerUp, то теперь над её будущим нависла угроза дальнейшей унификации наименований.

реклама

анонсы и реклама
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Источник изображения: Pinterest

реклама

По крайней мере, с первого января следующего года SanDisk Corporation будет преобразована в общество с ограниченной ответственностью, а название компании сменится на Western Digital GK. О судьбе торговой марки SanDisk источник ничего не сообщает, но будет надеяться, что она исчезнет с рынка не сразу, а постепенно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

western digital sandisk
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

SanDisk – всё: с первого января наименование компании изменится
5
EVGA не планирует выпускать версию GeForce RTX 3080 серии K|ngp|n Edition
+
В этом году будет выпущено на 20% больше полупроводниковых компонентов, чем в прошлом
+
Intel Core i3-7350K на частоте 5.8 ГГц занял второе место в Cinebench R20
+
Одиночная GeForce RTX 3090 обновила рекорд 3DMark Fire Strike Ultra на частоте 2520 МГц
1
AMD считает, что только Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 годятся для игр в разрешении 4K
59

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 32
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 62
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 115
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 103
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Отключаем обновления Windows 10 в один клик и разбираемся зачем это нужно
117
Бюджетный игровой компьютер почти за копейки или сборка геймерской машины для бедных студентов
44
Сохраняем данные пользователя перед переустановкой Windows не забывая необходимого
25
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
35
5 удачных релизов игр за 2020 год
55
10 лучших пошаговых стратегий последних 10 лет на ПК
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23
Запуск PlayStation 5 – дефицит, баги и мертвые консоли
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
14

Сейчас обсуждают

ShadowTM
14:09
На случай, если очередному пустоголовому захочется поставить под сомнение рекорд на карте AMD из-за модификации тесселяции: https://yadi.sk/i/g_qzxmFAjMNbOw
Одиночная GeForce RTX 3090 обновила рекорд 3DMark Fire Strike Ultra на частоте 2520 МГц
Сергей Хомич
14:07
Вы когда linux-версию выпустите? Я уже закалебался ждать. Не охота протоновскую проходить
В следующем году Metro Exodus получит обновление для «некстгена» с трассировкой лучей и высоким fps
nepranov
14:05
Отэто ты сейчас мощно извергнул про кожанку!)))))
Radeon RX 6800 XT проиграла Geforce RTX 3080 в 17 играх и 4-х разрешениях
XAM
14:03
700 часов в этой игре намекают на то, что я и с этим согласен.
10 лучших пошаговых стратегий последних 10 лет на ПК
omoikane
14:01
нужно отметить что на моей 5700 ни одного черного экрана не было в штатном режиме. Только когда искал вольтаж для даунвольта небольшого. А 2080ти и 2080 не горели, а тупо бракованными были.
Запуск PlayStation 5 – дефицит, баги и мертвые консоли
ахахах
14:01
в игре вроде нет защиты и вроде на 7 тож пойдёт писали
Покупатели Steam-версии Cyberpunk 2077 получат эксклюзивный контент
t-dirt
14:01
адата вообще утиль. нужно брать корсар, жскил и крушал.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
X-Hunter777
14:00
В таблице тех.характеристик исправьте Четырёхканальный на Двухканальный. На оф.сайте Dual Channel Memory Architecture
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
t-dirt
13:57
подсуетилась?? ха. самсунг вобщет стоит у истоков ссд.
SanDisk – всё: с первого января наименование компании изменится
t-dirt
13:56
вд вообщет щас сразу послы самсы в мире ссд...
SanDisk – всё: с первого января наименование компании изменится
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем