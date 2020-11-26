Основанная в 1988 году компания SanDisk в 2016 году перешла под контроль Western Digital Corporation, в результате чего последняя смогла выпустить на рынок несколько семейств твердотельных накопителей под своей маркой. Карты памяти и USB-накопители при этом продолжали выпускаться под маркой SanDisk, но если верить сайту TechPowerUp, то теперь над её будущим нависла угроза дальнейшей унификации наименований.

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По крайней мере, с первого января следующего года SanDisk Corporation будет преобразована в общество с ограниченной ответственностью, а название компании сменится на Western Digital GK. О судьбе торговой марки SanDisk источник ничего не сообщает, но будет надеяться, что она исчезнет с рынка не сразу, а постепенно.