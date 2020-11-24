В волнующий мир финансового анализа представители сайта 3DCenter окунулись сразу после публикации квартального отчёта NVIDIA на прошлой неделе, а их привычка вести статистику с 2007 года позволила нам наглядно отследить, как же выручка компании менялась до настоящего времени.

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Источник изображения: 3DCenter

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В целом, выручка NVIDIA почти непрерывно растёт уже с начала прошлого года, но наиболее значимые изменения происходили в текущем году. Если в первом квартале NVIDIA выручила $3,08 млрд, то во втором уже $3,87 млрд, а по итогам третьего квартала она получила $4,73 млрд. Ожидается, что по итогам этого года она увеличит свою выручку на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Значит ли это, что NVIDIA самым беспардонным образом наживается на безвольных и беспринципных игроманах, которые лишают своих близких средств к существованию, в огромных количествах обменивая денежные знаки на вожделенные видеокарты? С одной стороны, в минувшем квартале игровые решения принесли NVIDIA примерно половину всей выручки, но год назад эта доля была даже выше (55%). С другой стороны, благодарить за рост выручки в этом году NVIDIA должна не только возросший спрос на видеокарты, но и популярность игровых консолей Nintendo Switch, которые она снабжает собственными процессорами. На серверном направлении выручка тоже растёт опережающими темпами, а после присоединения Mellanox абсолютные суммы пропорционально увеличились. Компания развивается по нескольким направлениям, и игровые видеокарты – только одно из них, но не единственное.