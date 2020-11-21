Лавина сгенерированной блогерами информации уже успела отодвинуть на задний план новость об успехе экстремального разгона GeForce RTX 3090 до 2.88 ГГц по графическому процессору с использованием жидкого азота. Тем интереснее будет узнать, что видеокарта Radeon RX 6800 XT в исполнении PowerColor способна в разгоне достигать частот от 2750 до 2800 МГц.

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Источник изображения: ExtremeIT, VideoCardz

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Исходный видеообзор на момент публикации нашей новости закрыт для общего доступа, но представители VideoCardz утверждают, что его автор смог разогнать Radeon RX 6800 XT до указанных частот, хотя в качестве иллюстрации можно предложить снимок экрана GPU-Z с более низкими частотами – до 2650 МГц включительно. Судя по всему, штатная система охлаждения видеокарты с тремя крупными вентиляторами при этом не заменялась на что-то более производительное.