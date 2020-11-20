Греческий энтузиаст OGS украсил пятничную статистику HWBot по-настоящему интересным результатом разгона видеокарты GeForce RTX 3090 в исполнении ASUS – под жидким азотом частоты удалось поднять до 2880/19504 МГц. По сути, разгонялся преимущественно графический процессор, базовая частота увеличена примерно в два раза.

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Источник изображения: OGS, HWBot

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Этот случай развеивает опасения по поводу частотного потенциала 8-нм графического процессора NVIDIA GA102, который выпускается компанией Samsung. Во всяком случае, предшественница в лице GeForce RTX 2080 Ti под жидким азотом достигала лишь чуть больших частот, и о сильном отставании 8-нм новинки по этому критерию говорить не приходится.

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Источник изображения: ElmorLabs

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В чём же секрет этого эксперимента? Автор применял модуль управления напряжением EVC2, который и позволил обойти ограничения штатной подсистемы питания видеокарты. В тесте GPUPI 1B данная видеокарта получила результат 2,142 секунды, заняв первое место среди одиночных графических плат.