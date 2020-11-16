SoftBank в настоящее время обладает не более чем тремя процентами акций NVIDIA
Если сделка с SoftBank состоится на оговорённых условиях, то в обозримой перспективе японская корпорация получит акции NVIDIA на общую сумму $26,5 млрд, что при текущей величине капитализации увеличит её долю до восьми процентов.
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Как гласит опубликованная в конце сентября отчётность SoftBank, в настоящее время японская компания владеет не более чем тремя процентами акций NVIDIA, причём с начала года размер пакета был уменьшен для погашения долгов, накопившихся у SoftBank и родственного фонда Vision Fund. По сути, и активы ARM японские инвесторы продают для того, чтобы выручить деньги, необходимые для финансирования дальнейшей деятельности и погашения долгов. При общей сумме сделки по ARM в размере $40 млрд наличными продавец получит не более $12 млрд.
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