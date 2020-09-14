Параноидальная озабоченность основателя NVIDIA секретностью в подготовке новых продуктов и бизнес-решений не помогла сохранить в тайне факт подготовки сделки с ARM, но сейчас уже можно говорить об официальном объявлении сделки. Все формальности должны быть согласованы через 18 месяцев, после прохождения процедуры антимонопольного контроля.

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Источник изображения: NVIDIA

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Сумма сделки составит $40 млрд, но денежными средствами NVIDIA заплатит не более $12 млрд, причём $2 млрд нужно будет перевести продавцу (SoftBank) уже на момент завершения сделки. В принципе, на счетах NVIDIA в конце прошлого квартала как раз набралось около $11 млрд, и при желании компания может обойтись без заимствований для финансирования сделки с ARM.

Оставшиеся $28 млрд будут переданы SoftBank в виде акций NVIDIA. Основной пакет на сумму $21,5 млрд превратит японскую корпорацию в крупнейшего акционера NVIDIA, но с долей не более 10%. Ещё $5 млрд в виде акций NVIDIA японский продавец получит в случае достижения выручкой Arm определённых целевых значений. Наконец, сотрудникам Arm достанутся акции NVIDIA на общую сумму $1,5 млрд – наверняка речь идёт о руководстве британского холдинга, который перейдёт на работу в NVIDIA.

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Новые владельцы бизнеса Arm обещают, что рабочие места в Великобритании будут сохранены. Более того, в Кембридже будет создан новый исследовательский центр, где ARM и NVIDIA будут готовить новые кадры и разрабатывать процессорные архитектуры. Основатель NVIDIA пообещал, что модель лицензирования разработок ARM сохранит принцип открытости и нейтралитета по отношению к клиентам. Сама NVIDIA разработки ARM собирается применить, в первую очередь, в серверном сегменте. Бизнес ARM по разработке технологий для «интернета вещей» в состав сделки не попал.