Интернет-источники достаточно быстро переключились со старших видеокарт семейства GeForce RTX 30, которые ещё могут выйти в этом году, на более доступные по сравнению с GeForce RTX 3070 варианты. Тем не менее, на страницах одного финского интернет-магазина можно найти описание видеокарты GeForce RTX 3090 в исполнении одного из партнёров NVIDIA, которая оснащается водоблоком известной словенской марки, а при этом ещё и предлагает 24 Гбайт памяти типа GDDR6X.

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Источник изображения: Proshop

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Частотные характеристики новинки, которая собирается поступить в продажу первого декабря по цене 1637 евро без учёта налогов, тоже сообщаются: 1400/1725/19500 МГц. К блоку питания новинка должна подключаться посредством двух восьмиконтактных разъёмов, на задней панели можно обнаружить три выхода DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1. Важно, что задняя панель у видеокарты одноярусная – по сути, она может разместиться в пространстве одного слота расширения благодаря использованию водоблока.