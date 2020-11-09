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Водоблок с интегрированным модулем Пельтье может быть представлен на этой неделе

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Прототип водоблока известной словенской марки EK Water Blocks со встроенным термоэлектрическим модулем мелькал в видеообзоре на канале Linus Tech Tips, поэтому интерес к данному решению достаточно высок. Корпорация Intel на страницах Reddit призналась, что данный компонент системы охлаждения создавался при её непосредственном участии, а ответы на вопросы аудитории на эту тему будут опубликованы на этой неделе.

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Источник изображения: Reddit, Intel

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Не исключено, что Intel и EK Water Blocks представят плод совместного творчества уже на этой неделе. По крайней мере, об этом проекте станет известно больше подробностей. С другой стороны, на совместимость этого водоблока с процессорами AMD рассчитывать вряд ли приходится, поскольку Intel в этом точно не заинтересована, а она могла оказывать непосредственное влияние на компаньона из Словении.

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Теги

intel охлаждение процессора водоблок ek water blocks модуль пельтье
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