Популярный канадский видеоблогер Линус Себастиан (Linus Sebastian), по информации ресурса TweakTown, в ходе своего недавнего эксперимента с разгоном процессора Intel Core i9-10900K продемонстрировал прототип нового решения EK Water Blocks для охлаждения центральных процессоров.

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Источник изображения: YouTube, Linus Tech Tips

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По сути, данное изделие словенской компании пока относится к категории секретных разработок, но сочетание водоблока и довольно серьёзной электропроводки, подключенной к основанию этого продукта, может указывать на готовность EK Water Blocks выпустить охладитель гибридного типа, который будет сочетать модуль Пельтье и водоблок. Термоэлектрический модуль при пропускании электрического тока одну из сторон пластины охлаждает до отрицательных температур, а другая сторона неизбежно нагревается, поэтому её нужно дополнительно охлаждать. Этим-то и займётся интегрированный водоблок.