Сделка между Intel и SK Hynix, которую предстоит закрыть к марту 2025 года, воодушевила инвесторов других компаний, занятых в сфере производства микросхем твердотельной памяти. Например, акции Western Digital Corporation подорожали на 10%, поскольку эксперты начали сравнивать капитализацию профильного бизнеса компании с суммой сделки, которую обнародовали Intel и SK Hynix. Напомним, что покупатель сперва выплатит Intel семь миллиардов долларов в 2021 году, получив в собственность предприятие Fab 68 в китайском Даляне, а к марту 2025 года должны быть перечислены оставшиеся $2 млрд.

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Англоязычное корейское издание Pulse сообщает, что глава SK Hynix не разделяет точку зрения об избыточно высокой цене сделки с Intel. По его мнению, самым ценным активом являются технологии и разработки Intel, а не предприятие по производству памяти в Китае.

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Источник изображения: Asia Times

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Его местоположение как раз и воодушевляет скептиков, которые утверждают, что SK Hynix заплатит слишком много. Во-первых, здесь не самое современное по меркам отрасли оборудование. Во-вторых, стоимость рабочей силы в Китае продолжает расти, увеличивая текущие расходы владельца предприятия. В-третьих, в условиях американских санкций располагать производство в Китае рискованно для зарубежных компаний. Руководство SK Hynix считает, что сделка с Intel поможет компании выйти на второе место по объёмам производства твердотельной памяти в мире, а потому любые затраты в будущем себя оправдают.