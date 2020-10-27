Китайская Zhaoxin усилила контроль над разработками VIA в области создания процессоров
Грядущая сделка NVIDIA и ARM, пожалуй, китайских разработчиков процессоров напугала даже сильнее, чем санкции США против Huawei и SMIC, поскольку основная часть местных процессоров использует ARM-совместимую архитектуру. Ресурс DigiTimes ненавязчиво напомнил, что существует и альтернатива в виде x86-совместимой платформы, права на которую имеет совместное предприятие Zhaoxin Semiconductor, образованное в 2013 году тайваньской компанией VIA и муниципальными властями Шанхая.
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В настоящее время доля VIA в капитале Zhaoxin не превышает 14,75%, хотя изначально она достигала 20%. Основной интерес в этом бизнесе имеют китайские власти, поэтому и недавние преобразования тоже были инициированы ими. Как сообщает тайваньский источник, Zhaoxin получила от VIA часть патентов на разработку x86-совместимых процессоров и чипсетов для них на общую сумму $197 млн с учётом налогов. Часть патентов останется под контролем VIA, но Zhaoxin наверняка попытается с помощью новых приобретений наладить выпуск более современных x86-совместимых процессоров для китайского рынка. Как на ситуацию смогут влиять американские власти, пока не совсем ясно.
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