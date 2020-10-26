Процессоры AMD пользуются растущей популярностью среди любителей игр
Не консолями едиными жива AMD.
Специалисты RBC Capital Markets в ожидании квартального отчёта AMD поделились собственной информацией о положении дел в компании, полученной из сторонних отраслевых источников. В третьем квартале, как уточняется, игровые решения позволят AMD увеличить выручку не только за счёт начавшихся поставок компонентов для консолей Sony и Microsoft нового поколения, но и за счёт центральных процессоров AMD универсального назначения. Их любители игр тоже покупают охотно, как поясняют эксперты.
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Не обделяют клиенты вниманием и серверные процессоры EPYC, что наверняка позволит компании укрепить свои позиции до конца года в свете задержки с выходом серверных процессоров Xeon поколения Ice Lake-SP до следующего квартала.
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