Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессоры AMD пользуются растущей популярностью среди любителей игр
Не консолями едиными жива AMD.

+
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Специалисты RBC Capital Markets в ожидании квартального отчёта AMD поделились собственной информацией о положении дел в компании, полученной из сторонних отраслевых источников. В третьем квартале, как уточняется, игровые решения позволят AMD увеличить выручку не только за счёт начавшихся поставок компонентов для консолей Sony и Microsoft нового поколения, но и за счёт центральных процессоров AMD универсального назначения. Их любители игр тоже покупают охотно, как поясняют эксперты.

реклама

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: AMD

реклама

Не обделяют клиенты вниманием и серверные процессоры EPYC, что наверняка позволит компании укрепить свои позиции до конца года в свете задержки с выходом серверных процессоров Xeon поколения Ice Lake-SP до следующего квартала.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd аналитика финансы ryzen игровые консоли
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Процессоры AMD пользуются растущей популярностью среди любителей игр
+
Сила 16 ядер: AMD Ryzen 9 5950X стал новым чемпионом Passmark
7
Заполучив GeForce RTX 3080, российский оверклокер обновил 16 рекордов
14
В канун анонса Big Navi компания Sapphire вспомнила, что книга – лучший подарок
2
Пассивный кулер во внешнем исполнении предложен компанией ENCTEC
4
Раджа Кодури выступит на мероприятии Samsung Foundry
11

Интересные материалы

Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 23
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
20 октября 2020 25
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Thermaltake, Titan. Часть 6
18
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
33
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3600
2

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
10:04
"4к большинству и на фиг не сдался так как весь ваши 4к это DSR от зеленых" Пруф или балабол. Именно 4К показывает реальные возможности видеокарты в максимальной нагрузке. 1080р - это компромисс м/у ц...
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
Алексей Головин
10:03
Причина одна - желание сэкономить)
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
Роман Кийков
10:02
Тоже продал свою 5700хт и взял msi 3080 прирост очень ощутим в 2к
AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
Лена
10:01
у амд всегда предтопы вкусные, 7950 с огромным разгонным потенциалом, 290я, 390я, фурия без Х, вега 56. А у нвидии не очень гладко с этим. 670я была отличным предтопом, 970я больше похожа на 60ю тишку...
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
ахахах
10:01
рот рабочий у девки
Microsoft сделала настоящий холодильник в стиле Xbox Series X и подарила его рэперу Snoop Dogg
Luckyua
09:57
Я конечно понимаю что тут используется предтоповая карта и сам считаю 2500к прекрасным процессором и он реально по сей день выдает прекрасные результаты, но есть и ложка дегтя. С хорошей видеокартой Ф...
Десять поколений Intel Core i5 против новых игр – что делать с Core i5-2500K в 2020 году от SpyHood
Jaster
09:56
В кои то веки адекватный подбор железа для теста. Увы.. через 2 дня он уже будет не актуален.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3600
Jaster
09:54
Хоть кто-то порадовал с утра!
Microsoft сделала настоящий холодильник в стиле Xbox Series X и подарила его рэперу Snoop Dogg
Maxs_1982@inbox.ru Артёменко
09:54
если я купил игру за свои деньги то имею стремить игру
По мнению креативного директора Stadia, стримерам следует платить разработчикам за использование игр в своих трансляциях
Jaster
09:53
C бодуна, на опохмел зарабатывает.
Хакеры атакуют Amoung Us
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем