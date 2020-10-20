Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В следующем году будут пользоваться спросом ноутбуки для игр и серьёзной работы
Это две разные категории, но одно другому не мешает.

1
2080 Super MSI Gaming по самой низкой цене за все время
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
Топовая RTX 2080 Gigabyte Aorus дешевле чем когда либо

Сайт DigiTimes решил поделиться мнением одного из тайваньских производителей модулей оперативной памяти по поводу ситуации, сложившейся в сегменте ноутбуков. По словам источника, модулей памяти для ноутбуков сейчас не хватает для удовлетворения спроса в полном объёме, дефицит вряд ли удастся преодолеть ранее второго квартала следующего года.

реклама

анонсы и реклама
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Forbes

реклама

Особой популярностью в этом году пользовались ноутбуки для корпоративных клиентов и так называемые «хромбуки», которые были нужны учащимся в период самоизоляции. Заказы на поставку компонентов для хромбуков уже распределены до конца первого квартала следующего года. По мнению представителей ADATA, в следующем году наибольшим спросом будут пользоваться игровые и корпоративные модели ноутбуков. В структуре выручки ADATA в следующем году более 10% будет приходиться именно на модули памяти для игровых моделей ноутбуков.

По прогнозу DigiTimes Research, в этом году во всём мире будет продано 190 млн ноутбуков, что на 20% больше, чем в прошлом году. Ноутбуки для применения в образовательном сегменте прибавят в объёмах поставок на 32,3% до 42,1 млн устройств. По сути, каждый пятый проданный в этом году ноутбук будет предназначен для сферы образования.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика ноутбуки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В следующем году будут пользоваться спросом ноутбуки для игр и серьёзной работы
1
NVIDIA RTX A6000 не продемонстрировала убедительного преимущества над предшественницей
8
AMD Ryzen Threadripper 3960X на частоте 4.5 ГГц занял второе место в wPrime 1024M
+
Трио видеокарт GeForce RTX 3090 заняло девятое место в GPUPI 1B с результатом 1,079 секунды
+
Судьба сделки между AMD и Xilinx решится в течение двух недель
9
NVIDIA вернёт видеокарты GeForce RTX 3080/3090 серии Founders Edition в фирменный интернет-магазин
6

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 21
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 76
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и быта, о которых вы могли не знать
5
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
187
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
54
ТОП-10 малоизвестных, полезных и компактных утилит для Windows 10
15
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
5
Подводные камни покупки смартфона на Aliexpress – стоит ли занижать цену в декларации – реальная история
37
Мои аргументы в пользу Xbox 360, PS4 и компа среднего уровня с Авито
30
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
+

Сейчас обсуждают

sgs
12:20
Это у тех кто сидит на ведрах 4 ядра-4 гига. Купят целерон+1080Ti с майнинга, а потом ноют что у них 4К не тянет. Нормальные посоны давно гоняют в 4К на ультра.
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - неудача с RTX 3080, разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
k2viper
12:19
И прекрасно пободается - если с ней бодается даже архитектура 2015 года в текущем поколении. У Rocket lake новая архитектура Willow cove, про которую нет шумных заявлений с трибун про +много процентов...
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
KENDOR
12:19
И какой пункт законодательства прямым образом может им позволить воздействовать на ценообразования рынка ? Взрослый, а в сказки веришь.
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
smaximaa
12:19
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Jack Reacher
12:18
что за бред вы написали простите ?
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
Юра Репченко
12:18
У AMD TDP и цена производства будет меньше. Всё таки финт с шиной И L3 гениален. За это Лизу Су и любим.
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
Inttz
12:16
Я сейчас пересчитал,получилось 490,счас ещё раз пересчитаю,я же энтузиаст
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
Tempestus Scion
12:13
Эпично ты обосрался с сокетом, олух.
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Сергей Моськин
12:13
Пройдет пара лет, выйдут новые сокеты и цены на текущие процессоры пойдут вниз, вот тогда с того же али и будет смысл поменять. А сейчас какой смысл, когда тот же Ryzen 1600 справляется со всеми попул...
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл игровой Ryzen 7 3800X на 42% и сравнялся с 12-ядерным Ryzen 9 3900X
dimkahon
12:12
И тут же налетели покрасневшие неистовые минусаторы)))
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем