Сайт DigiTimes решил поделиться мнением одного из тайваньских производителей модулей оперативной памяти по поводу ситуации, сложившейся в сегменте ноутбуков. По словам источника, модулей памяти для ноутбуков сейчас не хватает для удовлетворения спроса в полном объёме, дефицит вряд ли удастся преодолеть ранее второго квартала следующего года.

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Источник изображения: Forbes

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Особой популярностью в этом году пользовались ноутбуки для корпоративных клиентов и так называемые «хромбуки», которые были нужны учащимся в период самоизоляции. Заказы на поставку компонентов для хромбуков уже распределены до конца первого квартала следующего года. По мнению представителей ADATA, в следующем году наибольшим спросом будут пользоваться игровые и корпоративные модели ноутбуков. В структуре выручки ADATA в следующем году более 10% будет приходиться именно на модули памяти для игровых моделей ноутбуков.

По прогнозу DigiTimes Research, в этом году во всём мире будет продано 190 млн ноутбуков, что на 20% больше, чем в прошлом году. Ноутбуки для применения в образовательном сегменте прибавят в объёмах поставок на 32,3% до 42,1 млн устройств. По сути, каждый пятый проданный в этом году ноутбук будет предназначен для сферы образования.