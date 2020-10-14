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ASUS не откажется от поддержки процессоров Ryzen 5000 на платах с чипсетами серии 400

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Вчера активно обсуждалась тема вероятной несовместимости процессоров Ryzen 5000 и материнских плат ASUS на основе чипсетов AMD серии 400, которую породило общение пользователя с представителем службы технической поддержки. Немецкое представительство ASUS по просьбе сотрудников ComputerBase.de связалось со штаб-квартирой производителя материнских плат на Тайване, в результате чего недоразумение было устранено.

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Источник изображения: ASUS

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Производитель плат подтвердил, что намеревается реализовать поддержку новых процессоров существующим платами на основе чипсетов серии 400, а ранее упоминавшийся ответ представителя службы технической поддержки содержит недостоверную информацию. Увы, человеческий фактор продолжает таить риск в подобных ситуациях, поэтому полагаться на мнение рядовых сотрудников компаний в таких вопросах нельзя.

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amd asus материнские платы socket am4 ryzen 5000
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