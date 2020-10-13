Процессоры AMD Ryzen 5000 пока не совместимы с материнскими платами ASUS Crosshair VII HERO на базе чипсета X470
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Еще летом AMD опубликовала заявление, в котором говорилось, что они будут поддерживать свои процессоры Ryzen 5000 на более старых материнских платах 400-й серии (X470 и B450). Однако похоже, что в компании Asus свое видение на такую ситуацию.
С чего такой вывод? А его можно сделать из следующего. Один из пользователей сабреддита AMD связался с компанией ASUS с просьбой помочь ему в обновлении своей материнской платы, чтобы в будущем он смог запустить на ней свой процессор Ryzen 9 5900Х. Речь идет о плате ASUS ROG Crosshair VII HERO на базе чипсета X470. Исходя из ответа компании, у них не планируется поддержка процессоров новой 5000-й серии на указанной материнке пользователя. Но дальше – больше. Представитель Asus дал совет пользователю, чтобы тот просто купил себе новую материнку на базе чипсета X570 или B550.
Нет никаких причин, по которым материнские платы на чипсете 400-й серии или даже ROG Crosshair VII HERO от ASUS не должны поддерживать процессоры AMD Ryzen 5000. AMD уже предоставила своим партнерам по платам необходимый код для включения поддержки. Поэтому, если ASUS не хочет сначала продвигать свою серию 500, исключение ROG Crosshair VII HERO (X470) из списка поддержки вообще не имеет никакого смысла.
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Хочется верить, что это просто обычное недоразумение и в будущем компания Asus будет поддерживать свои материнские платы высокого класса ROG X470. Однако такое решение остается уже только за ними, а не за AMD.
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