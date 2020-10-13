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Проблема дефицита хромбуков начнёт ослабевать к ноябрю

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Как уже отмечалось сегодня, более 10% мирового объёма поставок ПК в третьем квартале формировали мобильные устройства под управлением Google Chrome OS – в странах с развитой инфраструктурой они используются в образовательной сфере, а перевод обучения на дистанционную форму увеличил спрос на «хромбуки» на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник изображения: How-To Geek

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Контрактные производители ожидают, что дефицит компонентов для хромбуков ослабнет к ноябрю этого года, поскольку более продвинутые и дорогие ноутбуки перестанут пользоваться прежним спросом, и это позволит перенаправить комплектующие для выпуска изделий под управлением Chrome OS. Сейчас в дефиците остаются центральные процессоры, дисплеи и силовая электроника.

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аналитика ноутбуки хромбуки
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Y0!
13:00
Когда будут аргументы - возвращайся ;-)
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
RangerXP
13:00
План >15.000 штук, продали <500. Совместный успех НВидиа и Самсунга.
Датский магазин подтвердил удручающую статистику доступности видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30
Inttz
12:59
За копейки? Юрка,ты с ума сошел окончательно после презентации Zen3.Поди еще и в копеечную материнку эти 16 ядер ставить будешь?
Процессор Ryzen 5 3500X рекордно подешевел - 6 ядер, частота до 4,1 ГГц и производительность выше, чем у Core i5-9400F по цене на 3500 рублей дешевле рыночной
Alex Ivanov
12:59
Съехал, понятно.
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
Anglesmith
12:59
Что вы от них хотите, если они сами себя так называют?
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
flyval
12:59
Тоже взял 9 марта за 8300 в ДНС.
Процессор Ryzen 5 3500X рекордно подешевел - 6 ядер, частота до 4,1 ГГц и производительность выше, чем у Core i5-9400F по цене на 3500 рублей дешевле рыночной
Alex Ivanov
12:59
Перевертыши голубцы, не удивлен. AM4 = 300, 400, 500 Series Сокет АМ4 может использоваться с материнскими платами с 9 наборами логики вышедшими в разное время. Так понятнее?
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
1injener
12:58
Пока модбиосы для АМ4, вносят лишь небольшие изменения в существующие биосы плат. Не слышал не про один модбиос, который бы добавлял поддержку новых процессоров
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
Aktay
12:58
Ну да, я же ток откажусь) Поднимется шум, появится угроза репутационных потерь; они не разорятся, но от этой ситуации точно ничего не выиграют
Некоторые материнские платы 400-й серии будут несовместимы с мощными процессорами Ryzen 5000 – ASUS Crosshair VII HERO на Х470 не поддерживает 12-ядерный Ryzen 9 5900X
Y0!
12:58
Когда балабол называет кого-то балаболом - это всегда забавно. С обещанием апгрейда без замены материнки амд нахлобучили своих потребителей, но тебе - всё Божья роса.
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
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