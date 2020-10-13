Как уже отмечалось сегодня, более 10% мирового объёма поставок ПК в третьем квартале формировали мобильные устройства под управлением Google Chrome OS – в странах с развитой инфраструктурой они используются в образовательной сфере, а перевод обучения на дистанционную форму увеличил спрос на «хромбуки» на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

реклама

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: How-To Geek

реклама

Контрактные производители ожидают, что дефицит компонентов для хромбуков ослабнет к ноябрю этого года, поскольку более продвинутые и дорогие ноутбуки перестанут пользоваться прежним спросом, и это позволит перенаправить комплектующие для выпуска изделий под управлением Chrome OS. Сейчас в дефиците остаются центральные процессоры, дисплеи и силовая электроника.