Проблема дефицита хромбуков начнёт ослабевать к ноябрю
Как уже отмечалось сегодня, более 10% мирового объёма поставок ПК в третьем квартале формировали мобильные устройства под управлением Google Chrome OS – в странах с развитой инфраструктурой они используются в образовательной сфере, а перевод обучения на дистанционную форму увеличил спрос на «хромбуки» на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Контрактные производители ожидают, что дефицит компонентов для хромбуков ослабнет к ноябрю этого года, поскольку более продвинутые и дорогие ноутбуки перестанут пользоваться прежним спросом, и это позволит перенаправить комплектующие для выпуска изделий под управлением Chrome OS. Сейчас в дефиците остаются центральные процессоры, дисплеи и силовая электроника.
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